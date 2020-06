Wielka zmiana organizacji ruchu przy Opolu Wschodnim [MAPA]

Po niezbyt dynamicznym starcie - spowodowanego odkrywaniem w ziemi większej ilości instalacji, niż by wynikało z dokumentacji - budowa centrum przesiadkowego Opole Wschodnie nabiera tempa.

Jednym z kluczowych elementów inwestycji jest wykonanie tunelu pod ulicą Oleską, którym poruszać będą się samochody jadące od strony ronda na pl. Konstytucji 3 Maja w kierunku skrzyżowania ulic Plebiscytowej i Ozimskiej. Przygotowania do wykonania tego tunelu mają się rozpocząć w poniedziałek 15 czerwca.

Kierowcy muszą się przygotować na to, że takie ograniczenia będą obowiązywały dosyć długo. Na placu budowy słyszymy, że co najmniej do końca roku.