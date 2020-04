Wielkanoc z dziećmi. 10 pomysłów na wspólne zabawy i przygotowania do świąt

Ostatnie przygotowania do nadchodzących Świąt Wielkanocnych to czas, który możemy wspaniale spędzić w rodzinnym gronie, angażując w to nawet najmłodszych domowników. Dzieci nie będą się nudzić, zabawa stanie się okazją do poznawania świątecznych tradycji, ale też rozwijania kreatywności i wyobraźni oraz do budowania więzi. Zobaczcie naszą galerię i pomysły! ----->

123rf