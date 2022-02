Wielkie serce nad Młynówką w Opolu do zbierania nakrętek. Każdą z nich trzeba wrzucić pojedynczo, a to może być problem...

W wyniku ankiety zadecydowano, aby z środków uzyskanych ze sprzedaży na złom powstał pojemnik do zbierania nakrętek.

W sobotni wieczór nad Kanałem Młynówka odsłonięto serce dla „Zakochanych w Opolu”. Obiekt jest podświetlany ledami, które będą się włączać o zmierzchu.

Problemem jest jednak utwór na nakrętki, którego niewielkie rozmiary nie pozwalają szybko wrzucić nakrętek do pojemnika. W praktyce - osoba chcąca oddać pełny karton nakrętek, przy pojemniku spędzi co najmniej kilkanaście minut, co może zniechęcić ją do oddania nakrętek akurat w tym miejscu.

Nowa instalacja, która stanęła w Opolu jest podświetlana ledami. Mateusz Majnusz

– Najważniejszym moim celem było, aby forma pojemnika nie była kolejnym czerwonym sercem, które znajdują się przed centrami handlowymi i na ulicach miast, żeby była interesującą formą przestrzenną która będzie przyciągać wzrok – tłumaczy swój zamysł projektant obiektu i plastyk miejski Zbigniew Pelon.

Wydaje się więc, że nowa instalacja bardziej niż do wrzucania nakrętek zachęca do fotografowania się z Mostem Groszowym w tle.