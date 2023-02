Wielu Opolan nie wykorzystało jeszcze bonu turystycznego. Jest na to czas tylko do końca marca

Bon turystyczny to odpowiedź polskiego rządu na kryzys branży turystycznej i pogorszenie się jakości życia Polaków, wywołane pandemią koronawirusa w 2020 r.

Chodzi o to, by odciążyć budżety polskich rodzin i jednocześnie zachęcić je do korzystania z krajowej oferty turystycznej.

Pierwotnie bon turystyczny pierwotnie miał być ważny tylko do 30 września 2022, datę jednak wydłużono do 31 marca 2023 r.