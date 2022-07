Wiemy, jak poszło na maturze opolskim absolwentom. CKE ogłosiła wyniki egzaminów

Na Opolszczyźnie do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju przystąpiło 5 847 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących, techników oraz branżowych szkół II stopnia).

Zdawali pisemnie język polski, matematykę i wybrany język obcy. Wszyscy absolwenci mieli również obowiązek przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języka

obcego nowożytnego – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym. Każdy absolwent mógł również przystąpić do egzaminu dodatkowego z maksymalnie pięciu kolejnych przedmiotów dodatkowych.

Jak co roku najwięcej problemów zdającym przysporzyła matematyka. Na Opolszczyźnie nie poradziło sobie z nią 21 procent zdających (w skali kraju - 18 procent). Średni wynik z matematyki to 55 procent punktów możliwych do zdobycia (w kraju 58 proc ).

Język polski zdało 96 proc Opolan, język angielski - 95 proc., a język niemiecki - 91 proc. Tylko w tym ostatnim przypadku nasi maturzyści są lepsi od kolegów w Polsce. W kraju niemiecki zdało 86 proc. absolwentów, a średni wynik z tego egzaminu jest w kraju o 7 punktów procentowych niższy od średniego wyniku opolskiego maturzysty.