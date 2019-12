Wigilia dla samotnych i bezdomnych 2019 w Opolu. Zdrowia - tego najczęściej życzyli sobie uczestnicy 27 Opolskiej Wigilii Potrzebujących

Pracuję, ale zarobki mam małe. 1500 zł na rękę. Nie mam własnego mieszkania, na wynajem mnie nie stać. Złożyłam wniosek do opieki społecznej i czekam. Z czworga dzieci dwoje najmłodszych mieszka ze najstarszym, dorosłym synem. Najmłodszą 16-letnią córkę chciałabym zabrać do siebie. Na razie mieszkam u partnera. Z poprzednim rozstałam się po 9 latach. Dużo złego z nim zaznałam. Nie chcę o tym wspominać - opowiadała pani Aldona. Na święta oprócz upragnionego własnego mieszkania, życzyła sobie dobrych relacji z nowym partnerem i zdrowia.

Pochodzący z Ukrainy uczeń szkoły podstawowej Jarosław na wigilię przyszedł z całą rodziną. - Przyjechaliśmy do Opola dwa lata temu. Wypchnęła nas z kraju wojna. Tu pracujemy i żyjemy - opowiadała jego mama.

Artur Ciechociński mówił, że przy planowaniu świątecznej kolacji pracuje kilka osób ze stowarzyszenia, rozpędu prace nabierają we wrześniu, a od 1 grudnia wszystko idzie pełną parą do momentu kulminacji, czyli wigilijnego wieczoru. Wczoraj w przedsięwzięcie zaangażowanych było ponad 100 osób.

- W ciągu 27 lat formuła wigilii zmieniała się. Na pierwszą zaprosiliśmy bezdomnych, szukając ich po pustostanach, w parkach, na dworcach. Potem dołączyły do nich osoby samotne, dziś zapraszamy wszystkich potrzebujących - wspominał ks. Zygmunt Lubieniecki, organizator.

- Jestem wolontariuszem ze szkoły podstawowej nr 8 w Opolu. Moje zadanie to rozdanie paczek z produktami spożywczymi po kolacji wigilijnej - mówił Jakub Galon. Inni szykowali na zapleczu posiłki (zupę, sałatki, rybę, gołąbki, pierogi), kolejni roznosili je do stołów, jeszcze inni dbali o porządek i żeby kolejnym przychodzącym nie brakło miejsc.

Biskup opolski Andrzej Czaja, zanim poświęcił wigilijny opłatek, mówił do zebranych, że choć CWK nie jest świątynią, bo nie ma w nim wiecznej lampki, to Jezus także tu jest. - Obecny w każdym z nas, w szczególności w człowieku, który jest w biedzie, potrzebie. Ta doroczna wigilia jest znakiem mobilizującym nas do tego, żebyśmy bardziej drugiego widzieli i mieli dla niego i miejsce przy stole, i kromkę chleba - mówił ordynariusz.