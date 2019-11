Wilq Superbohater. Serial animowany na bazie komiksów już dostępny w sieci [ZDJĘCIA]

− Ironia, anarchia, nieprzyzwoitość, niepoprawność nie są dla mnie wartością same w sobie, ale stanowią świetną odtrutkę na plastikowy patos, fałszywą szlachetność. Dopełniają ogólnego obrazu antybohaterskości. I ta antybohaterskość staje się czymś pozytywnym, co w efekcie czyni skwaszonego Wilq’a kimś bliskim i budzącym naszą sympatie. Kimś dającym możliwość odreagowania bolesnego życiowego paradoksu – mówi Bartosz Minkiewicz, współtwórca postaci Wilq’a oraz współscenarzysta i współreżyser serialu.

Bartosz Minkiewicz doglądał też warstwy graficznej serii oraz reżyserował ją do spółki z Leszkiem Nowickim. – Wszelkie tła i layouty są jego autorstwa. On też narysował poszczególne postaci. Za wprawienie ich w ruch odpowiadał już zespół animatorów – opisuje Tomasz Minkiewicz.

- Bazują one na historiach znanych z kart komiksów. Wśród nich są epizody powstałe z połączenia kilku krótkich opowieści. Ale nawet ktoś, kto je już zna, może w nich odkryć coś nowego – mówi Tomasz Minkiewicz, który scenariusze do serialu pisał wspólnie z bratem Bartoszem.

Wilq - Eryk Lubos

Gondor - Marian Dziędziel

Alcman – Waldemar Barwiński

Entomber - Mirosław Zbrojewicz

Słaby Wielbłąd - Roma Gąsiorowska

Mikołaj – Rafał Maćkowiak

dr Wyspa - Wiktor Loga-Skarczewski

Duch Rekina - Przemysław Bluszcz

Kacha - Dorota Masłowska

Narrator - Tomasz Knapik

Akcja serialu dzieje się w Opolu, ale Tomasz Minkiewicz zaznacza, że to, co się w nim dzieje, trzeba traktować z dużym dystansem. – Jeśli na przykład Wilq pomstuje w jakiś sposób na miasto i jego mieszkańców, to jest to licentia poetica. Taki jest już jego charakter. Wszystko i wszyscy go irytuje – mówi.

- My natomiast traktujemy Opole z dużym sentymentem i chętnie wracamy do miasta – zaznacza.

Dostęp do animowanego serialu "Wilq Superbohater" można wykupić TUTAJ