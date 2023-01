Wiosna, ach to ty? Na opolskich ulicach rośliny budzą się do życia. Zobacz galerię z naszego spaceru. W najbliższym czasie będzie chłodniej

Czy to koniec tegorocznej zimy?

Niestety w najbliższych dniach prognozuje się powrót zimy. Dziś, w sobotę 14 stycznia, w Opolu będzie nawet 9 st. C, ale kolejnych dniach temperatura będzie sukcesywnie spadała, aż do - 1 st. C w dzień czwartek. W piątek w nocy meteorolodzy zapowiadają nawet -6 st. C. Dodatkowo musimy liczyć się z opadami. W niedzielę może padać deszcz, w środę - śnieg z deszczem, a w czwartek i sobotę - śnieg.