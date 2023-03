Wiosna na RODos! Najtańsze ogródki działkowe z altanką w Opolu i w regionie. Ile kosztują ROD? [OFERTY, ZDJĘCIA, CENY]

**Cisza, spokój, zieleń i własne warzywa – to najważniejsze, ale nie jedyne korzyści płynące z posiadania własnego ogródka. To co dla wielu właścicieli domów jednorodzinnych jest czymś normalnym, dla mieszkańców bloków i wszelkiej zabudowy wielorodzinnej może być tylko marzeniem.

Nie musi tak być, wystarczy kupić sobie ogródek działkowy w ramach ROD, czyli Rodzinnych Ogrodów Działowych. Ta forma spędzania wolnego czasu przeżywa ostatnio prawdziwy renesans.

Uprawianie ogrodu stało się hobby nie tylko seniorów, którzy nie mają co robić z wolnym czasem, ale także młodych ludzi i rodzin z małymi dziećmi, które marzą o własnym kawałku zieleni czy ekologicznych warzywach.

Wiosenne oferty sprzedaży działek ROD cieszą się olbrzymim zainteresowaniem mieszkańców regionu.