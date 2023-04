Wiśniewski vs. Wiśniewski. TVP3 Opole o ideologicznej metamorfozie prezydenta Opola

- Mam do niego wielkie pretensje, że ostatnie lata, w których do Opola można było sprowadzić jeszcze więcej pieniędzy, on po prostu zmarnował ze względu na swoje własne ambicje - komentuje z kolei europoseł Patryk Jaki, współtwórca wyborczego sukcesu Arkadiusza Wiśniewskiego z 2014 roku.