Wkrótce montaż estakady nad ul. Oleską. Tak wygląda plac budowy przy Opolu Wschodnim

Będzie się to wiązało z utrudnieniami w ruchu. Jak informuje przedstawiciel firmy Banimex, lidera konsorcjum budującego centrum przesiadkowe Opole Wschodnie, w czwartek (16 kwietnia) zwężony będzie przejazd pod wiaduktem kolejowym na ulicy Oleskiej. Utrudnienie to będzie obowiązywać bezterminowo.

Utrudnienie to na razie nie ma precyzyjnego terminu zakończenia. Ma obowiązywać do czasu, aż zakończy się instalacja oraz montaż estakady do najazdu i zjazdu.

Na terenie budowy miejscami ułożono już pierwsze nawierzchnie asfaltowe: wzdłuż zabudowań Państwowej Medycznej Wyższej Szkoły Zawodowej oraz na odcinku ul. Nysy Łużyckiej, biegnącej równolegle do ul. Batalionów Chłopskich. Zamontowano już bazy pod ekrany akustyczne, których łączna długość to blisko kilometr. Na wysokości stadionu piłkarskiego przy ul. Oleskiej jest już przebudowany parking.

Mimo tego budowa nadal nie ma formalnego terminu zakończenia. Pierwotnie była to druga połowa października tego roku, ale od kilku miesięcy wiadomo, że do wtedy inwestycja nie będzie gotowa. Wykonawca negocjował tę kwestię z miastem wskazując, że przekładanie kolidujących sieci mocno się przedłużyło, bowiem co innego było w zapewnionych dokumentach, a co innego robotnicy odkrywali w ziemi.