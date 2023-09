Wkrótce ruszają Jubileuszowe Dni Kultury Niemieckiej. Przygotowano dziesiątki koncertów, warsztatów wystaw i spotkań.

Pierwsze wydarzenia związane z Dniami Kultury Niemieckiej odbędą się już w poniedziałek (02.10).

Zaplanowane zostały na wtedy: gra miejska - Stadtrallye, w której młodzi ludzie poznają historię mniejszości niemieckiej rejonie oraz wykład Matthiasa Lemparta Bracia Humboldt na górnym Śląsku - nieznany rozdział w historii kultury.

Oficjalna inauguracja wydarzenia odbędzie się jednak 6 października uroczystym koncertem w Filharmonii Opolskiej.

Od tego dnia w Opolu i całym województwie niemal codziennie odbywać się będą spotkania, koncerty i warsztaty związane z kulturą niemiecką. Szczegółowy ich program można odnaleźć na stronie internetowej: www.skgd.pl

- Już od 20 lat przybliżamy kulturę niemiecką mieszkańcom naszego regionu. Bogaty program Dni Kultury Niemieckiej zawiera wydarzenia dedykowane starszemu jak i młodszemu pokoleniu, każdy znajdzie tutaj coś dla siebie - mówi Przewodniczący Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim, Rafał Bartek - Cieszy mnie osobiście to, że to jubileuszowy rok, w którym z tyloma partnerami, nie wywodzącymi się tylko z mniejszości niemieckiej, możemy wspólnie upowszechniać kulturę niemiecką. To ogromna wartość dla naszej społeczności, ale też wartość dodana tego regionu – dodaje.