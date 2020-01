Władze Opola zamierzają połączyć poradnię psychologiczną z ośrodkiem doskonalenia nauczycieli

Do podjęcia takich działań zobowiązuje rozporządzenie MEN. Resort edukacji od 2013 roku wprowadza nowoczesny model wspomagania przeszkoli i szkół oraz pomocy w pracy nauczycieli oparty na ścisłej współpracy takich instytucji. Połączenia ośrodków doskonalenia nauczyciel i poradni dokonano już m.in. we Wrocławiu, Nysie, Głubczycach , Lublinie, Legnicy.

- Coraz więcej dzieci wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Od blisko dekady odnotowujemy w przedszkolach i szkołach wzrost liczby dzieci i młodzieży z różnego rodzaju deficytami i dysfunkcjami. W niektórych szkołach w Opolu pomocą psychologiczną objętych jest nawet 40 proc. uczniów. Dotyczy to również uczniów wybitnie zdolnych. Stąd konieczność skoordynowania działań i lepszego wykorzystania naszych placówek. Temu ma służyć połączenie poradni i ośrodka doskonalenia nauczycieli - mówił na wtorkowej konferencji prasowej w ratuszu wiceprezydenta Opola, Maciej Wujec.

- Obejmujemy naszą pomocą dzieci od najwcześniejszych miesięcy życia, dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci i młodzież uczącą się, ich rodziców, opiekunów. Obszary pracy Poradni stale ewoluują, zgodnie z zapotrzebowaniem społecznym. Kadra poradni to specjaliści stale podnoszący swoje kwalifikacje w zakresie kompetencji diagnostyczno-terapeutycznych z klientem indywidualnym. W nowej strukturze potencjał tych kadr nie będzie w pełni wykorzystany - obawiają się.

- Włączenie Poradni do Centrum Rozwoju Edukacji niesie wysokie ryzyko pogorszenia efektywności naszych usług oraz ograniczenia dostępności opieki psychologiczno-pedagogicznej. Ciężar pomocy psychologiczno-pedagogicznej przeniesie się z pomocy dzieciom na placówki oświatowe. To spowoduje ograniczenie czasu przeznaczonego na pomoc diagnostyczno-terapeutyczną i wydłuży czas oczekiwania na tę pomoc - mówią pracownicy MPPP.

Sceptycznie do połączenia placówek nastawieni są pracownicy Miejskiej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Opolu.

- Po studiach mają oni świetne przygotowanie do nauczania przedmiotowego, ale brak im umiejętności psychologicznych. Muszą je doskonalić pod kierunkiem profesjonalistów - mówi dr Irena Koszyk, naczelnik Wydziału Oświaty UM Opola.

Zdaniem władz miasta usprawnienia wymaga też organizacja pracy samej Poradni. Współpraca ze szkołami odciąży jej pracowników i przyczyni się do skrócenia oczekiwania na termin badań. Wspólne działania pozwolą też na stworzenie systemu monitorowania pomocy.

- Naszym celem jest właśnie jak najlepsze wykorzystanie potencjału Poradni. To nieprawda, że działalność psychologiczna i terapeutyczna zostanie ograniczona. Przeciwnie, w nowej strukturze dzieciom wymagającym pomocy będziemy mogli poświęcić więcej czasu i szybciej wychwycić ich problemy emocjonalne - podkreśla dr Irena Koszyk.

Władze miasta uważają, że to całkowicie chybione argumenty.

- Poradnia kieruje te dzieci do takiego kształcenia najczęściej na rok. Nikt jednak nie sprawdza po pierwszym semestrze, jakie to przynosi efekty. Czy dziecko wyrwane z klasy, pozbawione socjalizacji, nie ponosi większych strat? To trzeba kontrolować. Nowe systemowe podejście ma służyć poprawie jakości - tłumaczy Irena Koszyk.

Miejskie Centrum Wspomagania Edukacji w Opolu miałoby zacząć działać od września 2020. Nikt z pracowników obu instytucji nie straci pracy. Ogłoszony zostanie konkurs na dyrektora nowej placówki.

Placówka będzie działać w budynku po gimnazjum nr 6 przy ul. Powstańców Śl. Po remoncie powstaną tam sale do diagnostyki i terapii. Obiekt będzie przystosowany do obsługi dzieci niepełnosprawnych, czego dotychczas w Poradni nie było.