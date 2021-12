Właściciel dyskoteki Muzyczna Wyspa w Zawadzkiem wygrał w sądzie z sanepidem. "Zamknięcie klubu było nielegalne" Radosław Dimitrow

Sąd badał jedynie legalność podjętej decyzji. Nie rozstrzygnął natomiast, czy działanie sanepidu było słuszne ze względu na zagrożenie epidemiczne w dyskotece.

Klub muzyczny w Zawadzkiem działał pomimo obostrzeń epidemicznych. Sanepid nakazał go zamknąć, a właściciel dyskoteki zaskarżył decyzję do sądu i wygrał. To otwiera mu drogę do ubiegania się o wysokie odszkodowanie od Skarbu Państwa