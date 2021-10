Wniosek o emeryturę z datą wsteczną? ZUS: Tylko podczas pandemii

Wniosek do ZUS o emeryturę z datą wsteczną - kiedy można złożyć?

Osobom, które do 30 dni po zakończeniu stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii zgłoszą wniosek o ustalenie lub ponowne ustalenie wysokości świadczenia, ZUS wyliczy tę wysokość od dnia, w którym dana osoba spełniła warunki do świadczenia, jednak nie wcześniej niż od 1 marca 2020 r. Ponadto będzie to możliwe tylko, gdy konkretna osoba tego zażąda w formie oświadczenia.

- Pamiętajmy, że taką opcję mają wyłącznie te osoby, które wiek emerytalny osiągnęły przed ogłoszeniem pandemii lub w jej trakcie i z jej powodu, do tej pory nie złożyły wniosku o przyznanie świadczenia – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Opolszczyźnie.

- Osoba, która zdecyduje się złożyć taki wniosek powinna do niego dołączyć oświadczenie i wyraźnie w nim zaznaczyć, że chce, by emerytura była przyznana lub przeliczona z datą wsteczną - zaznacza.