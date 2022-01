Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy. ZUS pomaga Opolanom i tworzy mobilne punkty

Od 1 stycznia na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia przysługuje dodatkowe świadczenie, czyli rodzinny kapitał opiekuńczy (RKO). Można o nie wnioskować wyłącznie elektronicznie za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej i portalu Empatia. Pierwsze wnioski zaczęły się pojawiać na PUE ZUS już kilka minut po północy 1 stycznia.

- Rodzice z województwa opolskiego od 1 stycznia do południa w poniedziałek, 3 stycznia, złożyli 2249 wniosków. Najwięcej, bo 561 to wnioskujący z Opola i powiatu opolskiego. 281 wniosków złożyli rodzice z powiatu nyskiego, 261 z brzeskiego a 221 z kędzierzyńsko-kozielskiego. W całym kraju o to świadczenie wpłynęło już ponad 102,5 tysiąca wniosków – mówi Sebastian Szczurek, regionalny rzecznik prasowy ZUS w Opolu.