Wodzenie niedźwiedzia w Opolu-Grudzicach. W sobotnich berach wzięło udział około 40 osób [ZDJĘCIA]

Wodzenie niedźwiedzia jest okazją do kwesty na grudzicki LZS. - Prowadzimy zbiórkę na działalność sportową. Tu nikt nie gra za pieniądze. Jesteśmy amatorami pasjonatami. Obok wodzenia przygotowaliśmy dziś w starej remizie „godziny otwarte”. Pokażemy zdjęcia z poprzednich lat, poczęstujemy kawą i herbatą i dotrzemy tam z niedźwiedziem. Mam nadzieję, że przyjdą ludzie z tych części dzielnicy, gdzie dzisiaj nie dotrzemy.

- Od 1989 roku niezmiennie wodzimy niedźwiedzia – mówi Piotr Gabriel, organizator wydarzenia, który wcielił się w postać panny młodej. - To jest stara tradycja odziedziczona po dziadkach i rodzicach. Chcemy ją podtrzymywać, choć zmieniają się pokolenia i społeczność, która w Grudzicach mieszka. Rodziny autochtoniczne są w tę tradycję „wkręcone”. Wciągamy też nowych, którzy się u nas pobudowali.

Wodzenie niedźwiedzia rozpoczęło się tuż po 9.00 przed strażacką remizą. Orszak z niedźwiedziem prowadzonym przez leśniczego wchodził do grudzickich sklepów i na każde podwórko, które na dźwięk muzyki zostało otwarte.

Obok policjantów, prawników, duchownych, Cyganki, śmierci, panny młodej i wielu innych postaci do orszaku niedźwiedzia należała także Grudzicka Orkiestra Dęta.

- Myślę, że gramy razem gdzieś od ośmiu lat. Zaczynaliśmy jako amatorzy, ucząc się razem – mówi Marek Szymaniec, akordeonista. - Gramy tutaj, żeby podtrzymać tradycję. I dobrze się bawić. Wiemy, że ludzie na to czekają. Gdyby berów w którymś roku nie było, odezwałyby się protesty. No i kiedy gramy, nikomu nie jest zimno.