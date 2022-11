Wojciech Bonowicz gościem 20. Opolskiej Jesieni Literackiej. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza

Wojciech Bonowicz – poeta, publicysta, dziennikarz, stały felietonista „Tygodnika Powszechnego” i miesięcznika „Znak” (gdzie prowadzi poświęconą poezji rubrykę „Moi mistrzowie”), autor kilku książek-wywiadów, biografii oraz książek dla dzieci. Chętnie współpracuje z muzykami rockowymi, wystąpił na płycie zespołu Fisz Emade Drony, pojawia się też jako gość na koncertach tej grupy. Laureat Nagrody Literackiej Gdynia za książkę poetycką Pełne morze (2007), dwukrotnie nominowany do Nagrody „Nike” (2002 i 2007).

Tytuł "Wielkie rzeczy" dzięki swej wieloznaczności dobrze opisuje najważniejsze wątki tego tomu: wielkie rzeczy to tak naprawdę codzienne czynności, świat podstawowych relacji, główne życiowe wybory. Ale w ten świat wkraczają też wydarzenia zewnętrzne - odwołanie choćby do protestów opozycyjnych na Białorusi, ale też do odleglejszych wydarzeń historycznych, które wciąż mają swoje konsekwencje. Opisywane napięcia znajdują swój wyraz w formie poszczególnych wierszy: obok utworów oszczędnych i powściągliwych pojawia się też kilka celowo rozgadanych, tworzących intrygujący kontrapunkt.