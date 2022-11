Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Opolu zaprasza na wystawę prac Ryszarda Drucha, rysownika, promotora polskiej kultury w USA

Ryszard Druch – urodził się w Chełmnie, ale emocjonalnie związany jest z Opolem, gdzie przez trzydzieści jeden lat mieszkał, kształcił się i pracował. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Opolu i został nauczycielem historii. W środowisku opolskim spełnił się jako pedagog, działacz harcerski, społecznik. Jako karykaturzysta debiutował w 1978 r. w miesięczniku „Opole”.

Publikował w pismach regionalnych i ogólnopolskich, miał wystawy indywidualne, uczestniczył w wystawach zbiorowych, zdobywał nagrody i wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach satyrycznych. W 1986 r. został przyjęty – przy udziale Eryka Lipińskiego - do Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Pod koniec 1991 r. wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Osiadł w Trenton (stan New Jersey), gdzie stał się znanym karykaturzystą, grafikiem, artystą kabaretowym, pedagogiem, a przede wszystkim promotorem polskiej kultury i sztuki na obczyźnie.