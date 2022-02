Wojna. Rosja zaatakowała Ukrainę – trwa inwazja [RELACJA NA ŻYWO]

Pokój na kontynencie europejskim został zasadniczo zachwiany. Za ich działania świat pociągnie Rosję i Białoruś do odpowiedzialności. Wzywamy wszystkie państwa do bezwzględnego potępienia tego bezwzględnego ataku. (…) Obecnie przeprowadzamy znaczące dodatkowe rozmieszczenia sił obronnych we wschodniej części Sojuszu. Dokonamy wszelkich rozmieszczeń niezbędnych do zapewnienia silnego i wiarygodnego odstraszania i obrony w całym Sojuszu, teraz iw przyszłości – czytamy w piątkowym oświadczeniu NATO.