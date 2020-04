Wojskowe karetki w czasie pandemii koronawirusa wspierają opolskich ratowników

Głównym zadaniem zespołów jest transport chorych pacjentów pomiędzy szpitalami oraz z domów pacjentów do szpitali i z powrotem.

Nasi żołnierze przewożą również pacjentów zarażonych lub podejrzanych o zarażenie się koronawirusem do szpitala jednoimiennego w Kędzierzynie-Koźlu - informuje kapitan Piotr Płuciennik z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej

.

Takie zadania realizowane są z zachowaniem najwyższych środków ostrożności. Jak informuje dowódca zespołu medycznego, na takie wyjazdy wojskowi ratownicy ubierają specjalne kombinezony IZOB (Indywidualne Zestawy Ochrony Biologicznej) oraz specjalne maseczki z filtrem FFP3.

Po całej akcji zespół wraca do Opolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego i tam następuje odkażanie karetki, żołnierze natomiast rozbierają się z kombinezonów, wkładają je do specjalnych worków, a następnie do kontenera na odpady niebezpieczne - informuje Piotr Płuciennik.