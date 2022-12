Wołajmy o etykę w sporcie! Ogólnopolska olimpiada wiedzy i wartości w sporcie została zwieńczona konferencją naukową

Organizator twierdzi, że dziś należy szczególnie głośno wołać o etykę w sporcie.

- Jeżeli nie my, kamienie wołać będą! Popatrzmy na cały kontekst Kataru. Nie możemy zapominać o lobbingu, korupcji, śmierci wielu osób przy budowie stadionów. To są fakty, o których nie powinniśmy dyskutować. To są też sytuacje, wobec których nie powinniśmy przejść obojętnie. Nie da się dbać o fair play na boisku i poza nim, jeżeli nie będziemy się o to wszystko głośno upominać - tłumaczył.