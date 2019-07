Wolontariusze opolskiego TOZ-u odebrali właścicielce skrajnie zaniedbanego labradora. Pies trzymany był na działce w gminie Niemodlin

Nasi wolontariusze pojechali tam - informuje Irena Otremba, wiceprezes opolskiego TOZ-u. - To, co tam zastali, wstrząsnęło nimi.

- Próbowaliśmy zachęcić go do wyjścia, niestety nie wstawał - dodają wolontariusze. - Od opiekunki dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie kiedyś potrącił go samochód i dlatego utyka na łapkę i nie wstaje. Kiedy zapytaliśmy, czy widział go weterynarz, zapadła cisza.

Bailey, bo tak ma na imię, w końcu wyszedł. Oczom wolontariuszy ukazał się wyłysiały, okropnie wychudzony pies.