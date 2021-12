Work-life balance czy work-life blending, i jakie znaczenie ma w tym dobrostan? Wyjaśnia Patrycja Załuska

Jest to najbardziej optymalne podejście. Praca, życie prywatne, bezpieczeństwo zdrowotne, kondycja psychiczna stały się nierozłączne. Dbanie o poczucie szczęścia, równowagi czy satysfakcji nabrało, szczególnie w ostatnim roku nowego znaczenia. Korzyści płynące z dbania o tzw. dobrostan dotyczą zarówno pracownika, jak i pracodawcy, ponieważ poczucie szczęścia, na które wpływa poczucie równowagi, daje energię i zwiększa poziom aktywności. Socjolożka Tatiana Kanasz pisze wręcz o wzroście odporności, polepszeniu zdrowia fizycznego, mentalnego, wzroście zaangażowania, poprawie samooceny i relacji międzyludzkich. To są wyraźne korzyści i mocne argumenty aby na nowo przyjrzeć się możliwościom godzenia przynajmniej kluczowych sfer życia i doświadczania satysfakcji, dobrostanu.

Dążenie do równowagi w codzienności prywatno-zawodowej, które określaliśmy dotychczas jako work-life balance, przybrało dzisiaj nową postać. Wielu pracowników doświadcza work-life blending, czyli wymieszania dwóch sfer, czy to dzięki pracy hybrydowej, zdalnemu nauczaniu, czy zmiennej pandemicznej rzeczywistości. Oczywiście nie wszyscy pracują zdalnie czy hybrydowo, niemniej tempo zmian i życia, które rośnie i będzie rosło powoduje, że stajemy przed koniecznością zmierzenia się z wyzwaniem integrowania każdej płaszczyzny życia.

Pani Patrycjo, zacznijmy od zdefiniowania pojęcia work-life balance. Co może Pani powiedzieć, o tym zjawisku na podstawie swoich doświadczeń w pracy zawodowej i naukowej?

Jak podkreślić wartość równowagi między życiem zawodowym i prywatnym? Co jest ważne, aby to się udawało?

Ważna jest również świadomość, co jest życiowo dla nas ważne. Na czym nam naprawdę zależy i co robimy w kierunku dojścia do tego miejsca. Innym szalenie istotnym czynnikiem mającym wpływ na dobrostan psychiczny są relacje z otoczeniem. Na ile doświadczamy pełni w relacjach, zażyłości, przyjaźni, intymności i miłości. Czy jesteśmy otwarci na pozytywne i negatywne emocje, nieodłączne w budowaniu głębokich relacji.