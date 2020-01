WOŚP 2020 Opole. Rejs z prezydentem, bieganie z wicemarszałkiem. Licytacje podczas 28. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Opolu

- Do czwartkowego popołudnia otrzymaliśmy między innymi dary z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego czy od prezydenta Opola - informuje Wojciech Murański, rzecznik opolskiego sztabu WOŚP.

Wicemarszałek Roman Kolek, zapalony biegacz, przekazał na licytację wspólne pokonanie dystansu 10 kilometrów, a wicemarszałek Zbigniew Kubalańca odda w ręce dobroczyńcy voucher na zabiegi odnowy biologicznej w Zamku Moszna.

Prezydent Opola zadbał o to, by i miejskie instytucje dorzuciły coś od siebie. - Finał WOŚP to dla nas bardzo ważne wydarzenie od wielu lat. Chętnie więc włączamy się w jego organizację przekazując między innymi możliwość popłynięcia ze mną w kilkugodzinny rejs Odrą, opolski ogród zoologiczny umożliwi 10-osobowej grupie nocne zwiedzanie krainy zwierząt, a Odra Opole daje szansę na spędzenie dnia z jej piłkarzami - wylicza prezydent Arkadiusz Wiśniewski.