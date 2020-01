WOŚP 2020 Opole. W biegu "Policz się z cukrzycą" wystartowało 400 osób [DUŻO ZDJĘĆ]

Podczas tegorocznego biegu uczestnicy mieli do wyboru dwie długości trasy: krótszą - około 2,5 km i dłuższą o długości 5,2 km. Co ciekawe jednak podczas zapisu do biegu, uczestnicy nie musieli określać który dystans chcą pokonać.

Tę decyzję mogli podjąć na trasie wbiegając na most im. Ireny Sendlerowej (trasa dłuższa) lub przebiegając pod mostem, w stronę Parku Nadodrzańskiego (trasa krótsza).

Uczestnicy wystartowali w samo południe z Placu Wolności, a metę wyznaczono przy Narodowym Centrum Polskiej Piosenki.

Część opolan zdecydowało się biec w towarzystwie swoich czworonożnych pupilów. Po biegu można było napić się herbaty, zmierzyć poziom cukru we krwi, a także nauczyć się udzielania pierwszej pomocy.

Co ważne bieg poprzedzony był rozgrzewką, w której wzięli udział nie tylko uczestnicy, ale również ci, którzy przyszli im kibicować.

Warto zauważyć, iż podczas rejestracji pobierana była także opłata startowa w wysokości 20 zł, która w całości zostanie przekazana na konto Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.