WOŚP 2022 w Opolu. W stolicy regionu cały tydzień imprez okołofestiwalowych [PROGRAM] Mateusz Majnusz

Już 30 stycznia 2022 roku Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra po raz trzydziesty. Finał, którego hasło brzmi "Przejrzyj na oczy", odbędzie się również w Opolu. Wszystkie zebrane środki przekazane zostaną na zakup sprzętu medycznego dla zapewnienia najwyższych standardów diagnostyki i leczenia wzroku u dzieci. Wszystkie imprezy WOŚP w tym roku odbędą się w reżimie sanitarnym z uwagi na zagrożenie epidemiczne.

30 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagra już po raz trzydziesty. Opole jak co roku dołączyło się do wspólnego grania. Sprawdzamy, co będzie się działo w stolicy regionu z tej okazji.