Woził po Opolu drastyczne banery. Prokurator cofnął wniosek o ściganie

O tym, czy taki obraz zakłócał porządek publiczny miał rozstrzygnąć Sąd Rejonowy w Opolu. Dziś (28.01.2020) odbyła się rozprawa. Zwykle w sprawach o wykroczenie oskarżycielem publicznym jest policja. Prokurator jednak, jeśli uzna to za zasadne, może przystąpić do sprawy. Tak też stało się w tym przypadku. Prokurator przystąpił do postępowania, po czym... cofnął wniosek o ściganie obwinionego w zakresie zakłócenia porządku publicznego i umieszczania treści nieprzyzwoitych. To mogłoby oznaczać, że Jan Bienias będzie odpowiadał przed sądem jedynie za to, że wjechał w ulicę mimo zakazu oraz zatamował ruch prawidłowo jadących pojazdów.