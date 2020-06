WspieramyLokalnyBiznes - remonty i ogrodnictwo - te firmy działają online i zdalnie w opolskim

Od 1990 roku produkujemy okna, drzwi, rolety, fasady i ogrody zimowe z PVC i aluminium. Obecnie Filplast to cztery zakłady produkcyjne obejmujące łączną powierzchnie 20 000 m2, własna lakiernia i laboratorium do badania stolarki okiennej oraz nowoczesny park maszynowy ze zautomatyzowaną linią produkcyjną sterowaną komputerowo.

Nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Oferujemy pełen zakres usług - doradztwo, pomiar, sprzedaż oraz montaż.

Każde zlecenie traktujemy indywidualnie, dbając o najdrobniejsze szczegóły i nadzorując każdy etap prac, by klient otrzymał produkt, który go zachwyci. To nasz cel, dlatego z dumą podpisujemy się własnym nazwiskiem pod każdym naszym produktem.

Nasze Salony Sprzedaży mamy również w: Namysłowie, Krapkowicach, Kędzierzynie-Koźlu, Prudniku, Głogówku, Wrocławiu.

