WspieramyLokalnyBiznes - sport i fitness - te firmy działają online i zdalnie w opolskim

Royal Dance Center to renomowane studio tańca o ugruntowanej pozycji w kraju, składające się z ponad 300 wychowanków oraz dorosłych kursantów z Opola, Głubczyc i Głogówka. Tworzymy dom dla zespołów tanecznych Royal Dance Crew oraz Salsa Loca uznanych i wielokrotnie nagradzanych na krajowych i międzynarodowych zawodach tanecznych. Nasze studio oferuje również zajęcia taneczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych w zabawnej i zachęcającej atmosferze!

Strzelce Opolskie

Team 13 Fitness

Z Team 13 chcemy przekonać inne kobiety, że zdrowy styl życia to nie dieta, czy głodówka, ale racjonalne wybory żywieniowe i odpowiednio dobrane ćwiczenia. Ruch to nie wyczyn, tylko codzienność, nie przymus, a inwestycja w ZDROWIE. Znajdź czas na RUCH. Czekamy zarówno na kobiety aktywne, jak i te, które dopiero zaczynają prace nad formą. Walcz o to, czego pragniesz nasza siłownia to najlepsze miejsce do rozpoczęcia treningu. Na siłowni do Państwa dyspozycji jest instruktor, który pomoże i doradzi każdemu, kto zaczyna swoją przygodę z treningiem na siłowni. Dzięki niemu będziesz wiedział, jak ćwiczyć oraz pozostaniesz na długo zmotywowany do osiągania coraz lepszych wyników. Nie ograniczaj się!

