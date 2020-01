Wspólnota Wiara i Światło „Sól Ziemi" w Opolu chce założyć Arkę

W opolskim kościele oo. Jezuitów odbyło się kolędowanie z inicjatywy grupy Wiara i Światło. Jej członkowie – niepełnosprawni i przyjaciele razem – przedstawili spektakl o historii Bożego Narodzenia.

Wspólne kolędowanie poprowadził zespół „Luzacy” działający przy Warsztatach Terapii Zajęciowej Caritas w Starych Siołkowicach. Pastorałki zaśpiewała Sabina Sago, uczestniczka programu „The Voice of Poland”.

- Jesteśmy ciągle na początku drogi do powstania domu, w którym osoby niepełnosprawne będą mieszkać razem ze zdrowymi, choć pomysł pojawił się już dwa lata temu - mówi Justyna Nagel, członkini „Wiary i Światła i grupy inicjatywnej „L’Arche” (Arka). - Podczas obozów wakacyjnych mogliśmy się przekonać, jak ważne jest takie bycie razem i że jest to także spotkanie prawdziwego Jezusa. Chcemy stworzyć dom dla 6-8 osób z niepełnosprawnością i ich asystentów. Jesteśmy otwarci na osoby, które chciałyby się w tę inicjatywę włączyć. Nawiązaliśmy współpracę w wydziałem architektury na Politechnice Opolskiej i tam dwie panie robią projekt domu przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych. To nie ma być wielki ośrodek, ale miejsce, gdzie zachowana będzie atmosfera domu. Zgodnie z hasłem: Mój dom jest tam, gdzie mnie kochają. Zdrowi pomagają niepełnosprawnym w wielu sprawach. A tamci wspierają przyjaciołom żyć na poziomie serca.