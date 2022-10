Wszystkich Świętych w Opolu. Na kierowców czekają poważne zmiany w ruchu już od piątku

Już w piątek (28 października) opolscy policjanci rozpoczną działania związane z Wszystkimi Świętymi. Działania potrwają do 2 listopada .

- Funkcjonariusze zwracać będą uwagę na właściwe używanie świateł zewnętrznych pojazdów (w czasie całej doby). W trakcie naszych policyjnych działań funkcjonariusze ruchu drogowego będą korzystali również ze służbowego drona. Policjanci przy jego użyciu będą ujawniali wykroczenia, w szczególności te popełniane wobec oraz przez pieszych, którzy w tym okresie są najbardziej narażeni na przykre konsekwencje zdarzeń drogowych – mówi asp. Agnieszka Nierychła, rzecznik prasowy komendy miejskiej policji w Opolu

Policjanci będą również informować zainteresowanych o możliwości dojazdu do parkingów oraz o występujących utrudnieniach w ruchu drogowym. Jak co roku, w tych dniach przewiduje się wzmożony ruch pojazdów na drogach tranzytowych, jak również pojazdów i pieszych na drogach dojazdowych do cmentarzy i w rejonie samych nekropolii.