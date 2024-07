Wy też widzieliście w nocy ten rozświetlony obiekt sunący po niebie? Nie, to nie UFO

- Widok, który zafundowała nam rakieta Ariane 6 podczas przelotu po 23:00 to był awaria silników korekcyjnych rakiety - napisał Karol Wójcicki. - Rakiety nie udało się ustabilizować, przez co nie została zepchnięta do atmosfery, co planowano podczas tego okrążenia. Oznacza to, że wkrótce czeka nas kolejny przelot widoczny z Polski. Rakieta jest na orbicie o wysokości ponad 500 kilometrów, więc czas obiegu wynosi pewnie ok. 100 minut. Kolejny przelot powinien być widoczny około godziny 00:40.