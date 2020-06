Wybieramy jedenastkę wszech czasów Odry Opole - BRAMKARZE

Punktem wyjścia tejże zabawy są piłkarze wybrani przez kapitułę konkursu, których umieściliśmy z podziałem na różne pozycję. Do tego na każdą z nich przypada odpowiednia ilość graczy spośród których kibice wybiorą swoich ulubieńców, albowiem są pewnego rodzaju dysproporcje w tym względzie.

Bo o ile wśród bramkarzy, a także na bokach obrony i pomocy po obu stronach, przedstawimy po pięć propozycji, a do składu wejdzie tylko najlepszy, o tyle u napastników oraz środkowych defensorów i pomocników kandydatur jest po 10, a do „jedenastki” wejdzie po dwóch z największą liczbą głosów. Wynika to choćby z tego, że na tych pozycjach w wyjściowym składzie jest przewidzianych po dwóch piłkarzy.

Plebiscyt zaczynamy od golkiperów i ta część - tak jak i każda kolejna - trwać będzie równo 24 godziny czyli w tym przypadku do wtorku, godz. 12.