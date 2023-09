Wybory do Izby Rolniczej w Opolu. Czwartego września mija termin zgłaszania kandydatów. Gdzie jest większe zainteresowanie?

Izba Rolnicza to samorząd i reprezentacja środowiska rolników polskich. Należą do niej wszyscy płatnicy podatku rolnego, zarówno osoby fizyczne, właściciele gospodarstw, jak i podmioty prawne. Aby kandydować do powiatowej Izby Rolniczej w swoim powiecie, chętny musi zebrać 50 podpisów poparcia.

Gdzie się zarejestrować?

Kandydatów rejestrują komisje okręgowe, urzędujące siedzibach wszystkich 71 gmin na Opolszczyźnie. Komisje dyżurowały już w piątek 1 września. W poniedziałek 4 września można je zastać od 12 do 15 w siedzibie urzędu gminy. Po godzinie 15 do północy 4 września rejestracja odbędzie się po telefonicznym uprzedzeniu komisji, która musi się specjalnie zebrać ponownie.

Liczba mandatów, przypadających na jedną gminę wynosi 1 – 2 w zależności od ilości rolników w gminie. Jeśli kandydatów będzie tyle samo co mandatów, wybory się nie odbędą, a chętni automatycznie zostaną członkami powiatowej Izby Rolniczej i wybiorą spośród siebie delegata do izby w Opolu. Jeśli chętnych będzie więcej – wybory zaplanowano na 24 września. Jeśli zainteresowanych będzie mniej niż mandatów, komisje okręgowe ogłoszą dodatkowy termin rejestrowania chętnych do 8 września. Izba będzie w tym czasie zachęcać rolników do aktywności.

- Delegat do izby opiniuje projekty planów zagospodarowania przestrzennego na swoim terenie czy wnioski o odrolnienie terenu. To ważne sprawy dla lokalnych społeczności i warto, aby robili to ludzie związani z gminą, a nie delegaci z powiatu – mówi Marek Froelich.

Zainteresowanie wyborami rośnie. Już po pierwszym dniu rejestracji kandydatów wiadomo, że wybory na pewno odbędą się w Głubczycach, Kietrzu czy Namysłowie, gdzie zarejestrowało się więcej chętnych niż mandatów. Jest też kandydat z Brzegu, który w mijającej kadencji nie miał swojego przedstawiciela w Izbie Rolniczej.