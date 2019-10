Wybory Parlamentarne 13.10.2019 – Kandydaci do Sejmu i Senatu Niemodlin

Karol Rycio

Wybory parlamentarne 2019 w Niemodlinie- na kogo głosować? Przygotowaliśmy dla Was pełne listy kandydatów do Sejmu z Niemodlina oraz kandydatów do Senatu z Niemodlina w wyborach jesienią 2019. Zobacz, na kogo możesz głosować w swoim okręgu wyborczym. Sprawdź, jak nazywają się poszczególni kandydaci do Sejmu i Senatu w wyborach parlamentarnych 2019, czym się na co dzień się zajmują, z której listy startują i z jakiej pozycji. Dzięki temu będziesz dobrze przygotowany do udziału w wyborach parlamentarnych. Pamiętaj, że każdy głos się liczy.