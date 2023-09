Wybory parlamentarne 2023. Kandydaci do Senatu z Opolskiego. Wszystkie okręgi jednomandatowe i kandydaci. Głosowanie już 15 października Mirosław Dragon

Poprzednie wybory parlamentarne były w 2019 roku. Mirosław Dragon

W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 15 października 2023, w województwie opolskim mamy 3 jednomandatowe okręgi do Senatu, a więc do zdobycia 3 mandaty senatora, a w kolejce do nich 9 kandydatów. Poznajcie wszystkich kandydatów na senatorów z Opolszczyzny.