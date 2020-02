Wybory prezydenckie 2020. Szymon Hołownia otworzył biuro w Opolu

- Spotykam się z wolontariuszami, z lokalnymi koordynatorami i chcę poczuć klimat wszystkich tych miejsc. Chcemy by to były dobre miejsca dla lokalnych społeczności, samorządowcy, działacze obywatelscy, jeśli będą chcieli, to i politycy. Budujemy ruch ludzi, którzy są jak ja nastawieni, że musimy zrobić zmianę w polskiej polityce, która będzie się opierać na wartościach, a nie na interesach, na prawdzie, a nie na koniunkturalnym gadaniu. Chcemy zrobić państwo, które zejdzie na ziemię i zajmie się realnymi problemami, które w Polsce mamy: naszym bezpieczeństwem, klimatem i środowiskiem, samorządami i działalnością obywatelską oraz solidarnością. Byśmy niezależnie od różnic nauczyli się słuchać nawzajem i żyć razem w jednym kraju.

Szymon Hołownia przekonywał, że można to zrobić, zaczynając od bezpartyjnego prezydenta, który nie wywodzi się z żadnej frakcji, która do tej pory były uwikłane w robienie partyjnej polityki.

- Andrzej Duda abdykuje z bycia prezydentem kogoś więcej niż tylko wyborców PiS-u. Gest pani Lichockiej wpłynie na jego notowania. Ja jako prezydent nigdy bym się nie podpisał pod przekazaniem 2 mld zł na telewizję publiczną. Mamy w Polsce wiele pilniejszych potrzeb – mówił.

- Mam to szczęście chcieć być politykiem, który nie oczekuje, że na konwencjach go adorują, jaki jest wspaniały i piękny - podkreślał. - Jeżdżę po Polsce, by mówić ludziom, jakie mają wspaniałe pomysły, ile mają w sobie energii. Chcę budzić w ludziach dobre rzeczy. Ta energia jest w ruchu, który założyliśmy. I to działa. Zbieramy skutecznie podpisy. Zaczęliśmy obywatelską zbiórkę na kampanię. I ludzie chcą nam pomagać. Oni są naszą siłą.