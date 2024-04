Wybory samorządowe 2024 w Opolskiem. Druga tura za nami. Kto wygrał, a kto przegrał w głosowaniu

Wybory 2024 na burmistrza Praszki

Wybory 2024 na burmistrza Strzelec Opolskich

Nowym burmistrzem Strzelec Opolskich został Jan Wróblewski. Są to nieoficjalne wyniki wyborów samorządowych, po podliczeniu około 75% wszystkich kart do głosowania w gminie Strzelce Opolskie.

II tura wyborów samorządowych 2024 zakończyła się.

W drugiej turze liczenie będzie o wiele łatwiejsze, ponieważ dwa tygodnie temu były aż cztery karty wyborcze (na burmistrza/ wójta, do rady gminy, do rady powiatu i do sejmiku województwa). Teraz jest tylko jedna karta i to tylko z dwoma nazwiskami kandydatów na włodarza, którzy awansowali do wyborczej dogrywki.

W województwie opolskim wybieraliśmy dzisiaj 1 prezydenta, 14 burmistrzów i 8 wójtów.

Druga tura głosowania organizowana jest aż w 6 miastach powiatowych (na 11 wszystkich stolic powiatów na Opolszczyźnie):