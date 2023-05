Wybory zbliżają się wielkimi krokami. Znamy nowy podział obwodów do głosowania. Zakończono urzędowy przegląd małych wiosek i ich świetlic

Po wprowadzonych w styczniu przez Sejm zmianach w kodeksie wyborczym zakończył się właśnie proces wyznaczania nowych obwodów do głosowania w najmniejszych miejscowościach Opolszczyzny. Dotychczas obwód musiał liczyć co najmniej 500 mieszkańców. Obecnie dolnym, nieprzekraczalnym limitem jest 200 mieszkańców. Przysiółki dołączono do większych wiosek, część wiosek pogrupowano też po dwie w jednej komisji.

- Dotychczas nasi mieszkańcy jeździli na wybory do sąsiedniej Białej Nyskiej. Teraz będą głosować na miejscu,. Nie słyszałem jednak, żeby ktoś się domagał takiej zmiany – mówi Artur Pieczarka, sołtys małego Morowa w gminie Nysa, gdzie także powstanie nowy obwód z komisją i lokalem.

- Wojewoda zapytał nas, czy mamy miejscowości liczące co najmniej 200 mieszkańców, które dotychczas nie miały swojej komisji wyborczej. I czy są w nich techniczne możliwości zorganizowania lokalu do głosowania – mówi Piotr Wierzbicki, sekretarz gminy Głuchołazy.