Wychowankowie domów dziecka w powiecie głubczyckim będą miały nowego busa. To efekt dofinansowania Urzędu Marszałkowskiego

Ten projekt to przede wszystkim wsparcie dla rodzin przeżywających problemy opiekuńczo - wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej. Jednym z partnerów projektu jest właśnie Powiat Głubczycki.

Efektem tego partnerstwa jest zakup samochodu na potrzeby dzieci z tego powiatu, a dokładnie dla wychowanków domów dziecka, tj. placówek w Krasnym Polu i w Głubczycach. Nowy Ford Transit będzie służył m.in. do przewozu dzieci ze szkół do placówek, na wyjazdy integracyjne, wydarzenia kulturalne i edukacyjne czy wyjazdy do lekarza. To wielka pomoc dla tych placówek i wychowawców, wreszcie większa wygoda samych dzieci.

Jak podkreśla marszałek województwa Andrzej Buła, wszyscy byli pozytywnie zdeterminowani, żeby kupić dzieciom tak nowoczesny samochód.