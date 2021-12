Wycieczki rowerowe do 38 km od Opola. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 4 - 5 grudnia?

Rowerem w okolicy Opola

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 38 km od Opola, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 04 grudnia w Opolu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu wynosi 20%. W niedzielę 05 grudnia w Opolu ma być 3°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 60%.

🚲 Trasa rowerowa: Kamieniołomy Strzelce Opolskie

Stopień trudności: 3

Dystans: 21,96 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 27 min.

Przewyższenia: 42 m

Suma podjazdów: 96 m

Suma zjazdów: 114 m

Trasę dla rowerzystów z Opola poleca Wojtek0280

Pierwsza część trasy przebiega przez czynny kamieniołom wapienia położonego w północnej części miasta, a druga część - przez zamknięty kamieniołom, który znajduje się po drugiej stronie ulicy 426.

