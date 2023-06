Wygrywamy zaczyna się od Wy. Trwa konkurs Totalizatora Sportowego. Można zdobyć pieniądze na lokalne projekty Redakcja

Materiały organizatora akcji

Jeszcze tylko do 5 czerwca można zgłaszać pomysły i wnioski do drugiej edycji akcji Totalizatora Sportowego „Wygrywamy zaczyna się od Wy”. Do podziału na dofinansowanie obiektów sportowych i kulturalnych jest aż 4,8 mln zł. W ubiegłym roku laureatem konkursu w województwie opolskim został Gminny Ośrodek Kultury w Lubrzy.