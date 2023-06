Wykrywacze poszły w ruch. Stowarzyszenia historyczno–poszukiwawcze sprawdzają teren dawnego obozu jenieckiego w Łambinowicach

W tegorocznych poszukiwaniach na zaproszenie opolskiej grupy poszukiwawczej „Obieżyświat” przyjechali członkowie Stowarzyszenie „Szaniec” 1863 z Dąbrowy Górniczej, Grupa Pozytywnych Poszukiwawczy, Stowarzyszenie Perun z Wielkopolski, Grupa Eksploracyjna „Wataha” i Śląska Grupa Eksploracyjna. W piątek w terenie operowało ok. 50 osób, w czasie weekendu liczba poszukiwaczy może urosnąć do 80 ludzi.

- Nasza współpraca z Centralnym Muzeum Jeńców Wojennych jest wzorowa – komentuje Mariusz „Kuba” Kubacki z „Obieżyświata”. – W poszukiwaniach skupiamy się na terenie dawnych baraków. To ogromny obszar, chcemy go przeszukać jak najlepiej. Osoby, które tu przyjechały to pasjonaci, ludzie z ogromną wiedzą historyczną. Wszystkim nam zależy, aby, aby odtworzyć losy jeńców poprzez ich rzeczy odnalezione teraz. Ale przy okazji także sprzątamy las. Nadleśnictwo Tułowice dało nam worki na odpady i wywozi to, co przygotowujemy przy drogach. Obszar obozy jest też monitorowany przez patrole Straży Leśnej i policji, które sprawdzają, czy w poszukiwaniach uczestniczą zarejestrowani poszukiwacze z identyfikatorami.