Wymiana międzynarodowa w USK. Do opolskiego szpitala przyjechali specjaliści z Danii i Włoch.

Trwającą blisko miesiąc wizytę odbywają w opolskim USK Mette Molby Nielsen z Aarhus w Danii i Marine Veronique Castaing z Syrakuz we Włoszech. W ramach wymiany do jednego ze szpitali we Wiedniu wyjechała też lekarka Anna Garlińska z USK.

Dyrekcja szpitala podkreśla, że program medycznej wymiany to doskonała okazja do zapoznania się problemami i doświadczeniami lekarzy z innych części Europy.

- Udział w międzynarodowym programie, z którego mamy okazję korzystać, jako członek Polskiej Federacji Szpitali, to okazja do wymiany doświadczeń ze specjalistami z systemu ochrony zdrowia z innych krajów - komentuje dyrektor generalny Dariusz Madera.