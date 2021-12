Wynik testu na koronawirusa już niedługo będzie dostępny w aplikacji mojeIKP

MojeIKP pozwala na szybki dostęp do najważniejszych informacji zdrowotnych. Dzięki aplikacji można zarejestrować się na szczepienie, wyszukać e-receptę i e-skierowanie, a także okazać certyfikat covidowy

Aplikacja została uruchomiona przez Centrum e-Zdrowia w maju tego roku i w ciągu sześciu miesięcy pobrało ją już 1,9 mln Polaków.

- Postępująca cyfryzacja życia widoczna jest na każdym kroku – za pomocą smartfonów i tabletów możemy korzystać z usług bankowych, robić zakupy czy oglądać ulubione seriale. Od niedawna w telefonie mamy także szybki i wygodny dostęp do wybranych funkcjonalności Internetowego Konta Pacjenta (IKP). Cały czas pracujemy nad rozwojem aplikacji, tak by docelowo wyposażyć Polaków w jak najbardziej funkcjonalne narzędzie, które ułatwia znacząco dostęp do naszych informacji medycznych – mówi Jarosław Kieszek, dyrektor Centrum e-Zdrowia.



Aplikacja mojeIKP pozwala na błyskawiczny i stały dostęp do wszystkich e-recept oraz ulotek leków, dzięki czemu łatwo można sprawdzić dawkowanie każdego z przepisanych leków. W aplikacji wgrany jest także Unijny Certyfikat Covid (UCC), by można go w każdej chwili pokazać odpowiednim służbom.