Wyniki wyborów parlamentarnych 2019 – Kto dostał się do Sejmu i Senatu Tułowice

Karol Rycio

Wyniki wyborów w Tułowicach do Sejmu i Senatu to coś, na co czeka z niecierpliwością każdy wyborca. Od wyniku wyborów parlamentarnych 2019 zależy nasza przyszłość. Kto wygrał wybory do Parlamentu? Sprawdź, kto dostał najwięcej głosów do Senatu w okręgu nr 52, a kto w wyborach do Sejmu z okręgu nr 21. Kogo wybrali mieszkańcy Tułowic, aby ich reprezentował? Sprawdź wyniki wyborów 2019.