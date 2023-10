Wyniki wyborów w 2019. Kto dostał najwięcej głosów, które ugrupowanie zwyciężyło w województwie opolskim

Województwo opolskie w wyborach parlamentarnych stanowi jeden okręg wyborczy nr 21, z którego wybieranych jest 12 posłów. W 2019 roku na ok. 980 tysięcy mieszkańców tego okręgu karty wyborcze pobrało 412 tysięcy ludzi, ale tylko 406,5 tysiąca głosów było ważnych. W tym roku frekwencja może być wyższa, ale ludność województwa zmniejszyła się do ok. 940 tysięcy ludzi.

Najwięcej głosów otrzymał Komitet Wyborczy Prawa i Sprawiedliwości – 153 tysiące, 37,5 procenta wszystkich głosów, co dało mu w Sejmie 5 mandatów. Powyżej średniej wojewódzkiej PiS poparły powiaty: głubczycki (54 procent głosów), nyski (48 proc), prudnicki (45 procent), brzeski, namysłowski, oleski, kluczborski oraz miasto Opole (39,5 proc).

Komitet Koalicji Obywatelskiej poparło 108,5 tys. mieszkańców województwa (26,7 procent głosów), co przełożyło się na 4 miejsca w parlamencie. Poparcie powyżej średniej wojewódzkiej KO otrzymało w powiatach: kędzierzyńsko – kozielskim (31 procent) i opolskim (27,1 proc).