Wypadek kolejowy pomiędzy Opolem Zachodnim a Opolem Głównym. Uwaga! Sparaliżowany jest ruch pociągów

Do zdarzenia doszło w piątek, 17 grudnia o godzinie 9:45 pomiędzy stacjami Opole Zachodnie a Opole Główne. Operator koparki wykonujący prace remontowe na szlaku uderzył w wagon przejeżdżającego pociągu towarowego, który wypadł z szyn.

Niestety, do wypadku doszło na jednotorowym odcinku, bo drugi jest właśnie remontowany, a to spowodowało, że ruch pociągów na trasie Opole - Brzeg - Wrocław i Opole - Nysa jest zablokowany.

- W związku z tym wprowadziliśmy autobusową komunikację zastępczą - mówi Ireneusz Cieślik z opolskiego PolRegio.

I tak składy jadące od Wrocławia dojeżdżają do Lewina Brzeskiego i tam pasażerowie przesiadają się do autobusów, które wiozą ich do Opola Głównego.

Natomiast pasażerowie jadący z Nysy wysiadają z szynobusa w Komprachcicach i przesiadają się do autobusu, który jedzie do Opola.