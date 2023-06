Wypadek między Przyworami a Kątami Opolskimi. Jedna osoba ranna w zderzeniu samochodu osobowego z ciężarówką

Do wypadku osobówki z samochodem ciężarowym doszło dziś we wtorek 6 czerwca o godzinie 4.20. Wydarzył się on na drodze wojewódzkiej nr 423, pomiędzy Kątami Opolskimi a Przyworami.

Na miejsce przyjechali strażacy z JRG 1 Opole, OSP Przywory, policja oraz karetka.

Kierowca samochodu osobowego z obrażeniami ciała został odwieziony do szpitala.

Dokładne okoliczności wypadku ustala policja.